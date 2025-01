Зеленський провів “довгу розмову” з Будановим

Президент Володимир Зеленський провів нараду з керівником ГУР Міноборони Кирилом Будановим, обговоривши завдання, перспективи та можливі сценарії розвитку ситуації в Україні.

Про це глава держави розповів у своєму вечірньому зверненні.

“Сьогодні була довга розмова з Будановим щодо наших завдань і перспектив, різних сценаріїв. Важливо діяти активно”, — зазначив Зеленський.

Окрім цього, президент заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського.

“Головком – доповідь щодо фронту та Курської операції. Дуже важливо, щоб кожен день давав нам нові результати і щоб такими результатами ставали втрати ворога, втрати Росії”, — повідомив президент.

I am receiving hourly updates on the situation in Sumy from the site of a Russian Shahed strike.



A residential building was destroyed. Nine people were killed—my condolences to their families. Thirteen others were injured, including a child. Everyone is receiving the necessary… pic.twitter.com/rvJ6WdxiRq