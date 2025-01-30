Політика

Зеленський провів “довгу розмову” з Будановим
30 Січня 2025 21:30
читать на русском →
Міністр оборони Рустем Умєров, президент Володимир Зеленський та голова ГУР МО Кирило Буданов / Фото: Офіс президента
Міністр оборони Рустем Умєров, президент Володимир Зеленський та голова ГУР МО Кирило Буданов / Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів нараду з керівником ГУР Міноборони Кирилом Будановим, обговоривши завдання, перспективи та можливі сценарії розвитку ситуації в Україні.

Про це глава держави розповів у своєму вечірньому зверненні.

“Сьогодні була довга розмова з Будановим щодо наших завдань і перспектив, різних сценаріїв. Важливо діяти активно”, — зазначив Зеленський.

Окрім цього, президент заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського.

“Головком – доповідь щодо фронту та Курської операції. Дуже важливо, щоб кожен день давав нам нові результати і щоб такими результатами ставали втрати ворога, втрати Росії”, — повідомив президент.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
30 Січня 2025 20:01

Аварійно-рятувальні та пошукові роботи у Сумах завершено
30 Січня 2025 19:19

Трамп повідомив, що в авіакатастрофі у Вашингтоні ніхто не вижив
30 Січня 2025 17:36

Обмежено придатним продовжать термін повторного проходження ВЛК
30 Січня 2025 17:18

Швеція виділяє Україні пакет допомоги на 1,2 мільярда доларів
30 Січня 2025 16:32

Росія почала бити по Україні “Шахедами” зі збільшеною бойовою частиною
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
усі думки