Зеленський пропонував Сирському обійняти посаду головнокомандувача, – The Times

Президент України Володимир Зеленський пропонував Командувачу Сухопутних військ генералу-полковнику Олександру Сирському обійняти посаду головнокомандувача ЗСУ замість Валерія Залужного, однак він відхилив її, повідомляє The Times з посиланням на джерела.

Видання зазначає, що через те, що голова української розвідки Кирило Буданов та Сирський відмовилися від пропозиції, «змусивши Зеленського відступити».

За словами старших офіцерів, Залужний був викликаний на особисту зустріч із Зеленським у понеділок, 29 січня, де він сказав радникам президента, що їхні оцінки військової ситуації були «більш позитивними, ніж реалістичними».

Зазначається, що того дня його попросили піти у відставку, за даними трьох джерел. Коли він відмовився, Зеленський сказав, що підпише указ про його звільнення.

Джерела повідомили, що після того, як Залужний повідомив своїм підлеглим, що йде, старші командири та міжнародні партнери, зокрема США та Велика Британія, висловили своє занепокоєння.

Чиновники повідомляють, що Залужний регулярно спілкувався з президентом під час засідань Ставки, але намагався отримати час наодинці із Зеленським, подалі від його радників, що сприяло браку довіри між ними.

Довірена особа генерала зазначила, що «Зеленський повинен зрозуміти, що військові довіряють Залужному, і якщо президент хоче, щоб військові довіряли йому, він повинен навчитися довіряти Залужному».

«Наближені до Зеленського радники налили йому теплу ванну, за межами якої важко побачити реалії фронту», — додав співрозмовник.