Політика

Зеленський пропонував Сирському обійняти посаду головнокомандувача, – The Times

31 Січня 2024 14:38
читать на русском →
зеленський, Залужний

Президент України Володимир Зеленський пропонував Командувачу Сухопутних військ генералу-полковнику Олександру Сирському обійняти посаду головнокомандувача ЗСУ замість Валерія Залужного, однак він відхилив її, повідомляє The Times з посиланням на джерела.

Видання зазначає, що через те, що голова української розвідки Кирило Буданов та Сирський відмовилися від пропозиції, «змусивши Зеленського відступити».

За словами старших офіцерів, Залужний був викликаний на особисту зустріч із Зеленським у понеділок, 29 січня, де він сказав радникам президента, що їхні оцінки військової ситуації були «більш позитивними, ніж реалістичними».

Зазначається, що того дня його попросили піти у відставку, за даними трьох джерел. Коли він відмовився, Зеленський сказав, що підпише указ про його звільнення.

Джерела повідомили, що після того, як Залужний повідомив своїм підлеглим, що йде, старші командири та міжнародні партнери, зокрема США та Велика Британія, висловили своє занепокоєння.

Чиновники повідомляють, що Залужний регулярно спілкувався з президентом під час засідань Ставки, але намагався отримати час наодинці із Зеленським, подалі від його радників, що сприяло браку довіри між ними.

Довірена особа генерала зазначила, що «Зеленський повинен зрозуміти, що військові довіряють Залужному, і якщо президент хоче, щоб військові довіряли йому, він повинен навчитися довіряти Залужному».

«Наближені до Зеленського радники налили йому теплу ванну, за межами якої важко побачити реалії фронту», — додав співрозмовник.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
31 Січня 2024 14:51

Додому з російського полону повернули 207 українців
31 Січня 2024 15:05

Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги
31 Січня 2024 13:57

Дружина Гринкевича передала під заставу чотири розкішні квартири у Києві та Львові
31 Січня 2024 12:51

Америка та Німеччина пропонують відкласти запрошення України до НАТО
31 Січня 2024 12:26

За колишнього голову Верховного Суду Князєва внесли заставу
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
усі думки