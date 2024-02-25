Політика

Зеленський прокоментував свій статус після закінчення повноважень

25 Лютого 2024 19:44
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Пресконференція В.Зеленського. 25 лютого 2024 / Скріншот трансляції

Володимир Зеленський сьогодні на пресконференції прокоментував свій статус після 20 травня – після закінчення президентських повноважень.

Він стверджує, що за дискусією про його нелегітимність стоїть Кремль.

“Щодо легітимності – це не думка західних партнерів чи когось всередині України, це наратив і програма Російської Федерації. Відповідні документи всі розвідки “Сімки” мають. Для всіх, у принципі, зрозуміло, що це програма росіян. Усі проти цього абсолютно всі”, – сказав президент.

За словами Зеленського, деякі з лідерів G7 навіть говорять йому прізвища тих, хто всередині України піднімає цей наратив. “Я знаю, що в деяких журналістів Сполучених Штатів також є ці документи. У документі є навіть гроші, суми, передбачені тим чи іншим інституціям, щоб піднімати цю тему”, – додав він.

Нагадаємо, що без проведення виборів, які не можна проводити в період воєнного стану, він залишиться на своїй посаді. Що деякі юристи та політики вже називають “нелегітимним” і “узурпацією повноважень”.


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