Кримінал

Зеленський прокоментував обстріли Куп’янська і Вільнянська

23 Листопада 2022 09:30
58
куп'янськ, зеленський, запоріжжя

Президент України Володимир Зеленський прокоментував обстріли Куп’янська і Вільнянська, внаслідок яких загинуло троє людей, в тому числі немовля, яке народилося два дні тому.

Держава-терорист продовжує воювати проти цивільних людей та об’єктів. Унаслідок ракетного удару по пологовому відділенню Вільнянської лікарні загинуло немовля, поранена жінка. Під завалами, ймовірно, є ще люди.

Окупанти обстріляли багатоповерхівку та поліклініку в Куп’янську. Загинуло двоє людей, одну людину госпіталізовано. На місцях працюють усі служби.

Ворог знову вирішив спробувати терором і вбивствами досягти того, чого вже дев’ятий місяць не може і не зможе досягти. А буде лише відповідати за все зло, яке приніс у нашу країну.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Листопада 2022 13:31
34

Європарламент оголосив Росію державою-спонсором тероризму
23 Листопада 2022 14:23
0

Ракетний напад на Україну: вибухи у Києві та Кременчуці
23 Листопада 2022 13:21
26

Російські ЗМІ повідомляють про обмін полоненими за формулою 35 на 35
23 Листопада 2022 12:43
55

Шотландцям заборонили голосувати за незалежність
23 Листопада 2022 11:52
57

СБУ повідомила Табачнику про підозру у державній зраді
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Обшуки в Лаврі – це закономірність
Александр КИРШ

Пока в мордоре три”п”пер, Украине надо срочно очень поторопиться
Александр КИРШ

“Сейчас зажмурю глаза — и вас всех не будет!”
Андрій ВОЛКОВ

Які ризики приховує відчуження у власність держави підприємств для військових потреб
Віталій ПОРТНИКОВ

Це Росія вбила поляків
Дмитро КОМАРОВ

Это война против самых незащищенных людей
усі думки