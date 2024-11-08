Суспільство

Зеленський прокоментував нічну атаку
8 Листопада 2024 11:44
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атаки ворога, зеленський
Володимир Зеленський / ОПУ

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічний обстріл України з боку Росії, закликавши до рішучих дій на міжнародному рівні для протидії агресору. Про це йдеться у його дописі в соціальних мережах.

Про це йдеться у відповідному пості президента у соцмережах.

«Протягом вечора та ночі терористи атакували наші міста та громади. Ракети, дрони й КАБи спрямували проти Одещини, Харківщини, Київщини. У Харкові вже відомо про понад 20 постраждалих, зокрема немовля. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру. На Одещині внаслідок ударів постраждали звичайні будинки, загинула одна людина. Мої співчуття рідним і близьким. Дев’ятеро людей поранено. У Запоріжжі тривають аварійно-рятувальні роботи після вчорашньої атаки», — повідомив Зеленський.

Президент підкреслив, що необхідно рішуче діяти кожного разу, коли Росія намагається знищити життя українців.

«Україні потрібна сила, щоб зменшити потенціал терору та заблокувати його. Це єдиний шлях до справедливого миру та припинення смертей. ППО, далекобійне озброєння, нові пакети військової допомоги та санкції проти агресора — це відповідь, яка потрібна не лише на словах, але й у діях», — наголосив Зеленський.


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