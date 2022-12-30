Зеленський про ситуацію на фронті: є ділянки, де просуваємося

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи у вечірньому зверненні ситуацію на фронті, заявив, що найжорстокіші бої тривають на Донбасі.

За його словами, українські військові тримають позиції, а на деяких ділянках просуваються.

«Провів чергове засідання Ставки – уже 45-е за цей рік. Ключове – Донеччина, Луганщина – наш Донбас, де тривають найжорсткіші бої. Бахмут, Соледар, Кремінна… Загалом тримаємо позиції. Є й такі ділянки фронту, де потроху просуваємось. І я дякую всім нашим бійцям, які це забезпечують. Ви – справжні герої», – сказав президент. Подробиць він не навів.

Напередодні в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що за тиждень українські військові просунулися в напрямку Кремінної на понад два кілометри.