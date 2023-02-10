Політика

Зеленський про ракети над Молдовою і Румунією: “Ці ракети – виклик НАТО”

10 Лютого 2023 15:17
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зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав черговий ракетний обстріл країни терором, який слід зупинити.

За його інформацією, зранку у п’ятницю Росія випустила близько 70 ракет. Щонайменше 60 ракет було збито.

“Усі їхні мішені були цивільні, громадська інфраструктура. На жаль, були влучення, є жертви. Мої співчуття рідним!” – сказав Зеленський у відеозверненні, розміщеному на його сторінках у соціальних мережах.

За його словами, кілька російських ракет пройшли через повітряний простір Молдови та Румунії.

“Ці ракети – виклик НАТО, колективній безпеці. Це терор, який можна і потрібно зупинити. Світ повинен зупинити. Я дякую всім, хто це розуміє”, – сказав український лідер, висловивши вдячність Повітряним силам країни, а також усім і кожному, хто захищає Україну та українців.

Раніше сьогодні головнокомандувач збройних сил України генерал Валерій Залужний повідомив, що дві ракети “Калібр”, випущені російськими військовими з акваторії Чорного моря у бік України, пройшли через повітряний простір Молдови та Румунії.

Міноборони Молдови підтвердило інформацію про проліт ракет над її територією, тоді як у Бухаресті повідомили, що не можуть підтвердити проліт російських ракет над Румунією.


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Зеленський про ракети над Молдовою і Румунією: “Ці ракети – виклик НАТО”
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