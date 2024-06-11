Політика

Зеленський про мобілізацію: Якщо ми хочемо зберегти державу – її треба відстояти
11 Червня 2024 15:31
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зеленський, мобілізація
Президент Володимир Зеленський на міжнародній Конференції з питань відновлення України / Фото: ОП

Питання щодо мобілізації є в українському суспільстві і якщо громадяни хочуть зберегти свою державу, то треба її відстояти.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, повідомляє РБК-Україна.

“Що стосується зброї. Питання чи не настав той момент, щоб партнери дали нам всю ту зброю, щоб ми могли викинути росіян? Настав”, – сказав Зеленський.

Він також відповів на питання, чи зможе Україна мобілізувати достатню кількість солдат і офіцерів, щоб звільнити свою землю від росіян за допомогою систем та озброєнь.

“Що стосується мобілізації, мобілізація у нас іде через воєнний стан. Іде з першого дня. Я бачу, що це питання є в суспільстві, не перший день війна. Але якщо ми хочемо зберегти нашу державу, то треба її відстояти”, – зазначив президент.


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