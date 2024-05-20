Зеленський про дозвіл бити західною зброєю по території РФ: “Поки що нічого позитивного немає”

Західні союзники занадто довго приймають ключові рішення щодо військової підтримки України, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters.

Зеленський назвав надання допомоги, зокрема систем протиповітряної оборони, таких як “Patriot”, “одним великим кроком вперед, але перед цим – двома кроками назад”.

“Кожне рішення, до якого приходимо ми, а потім усі разом, запізнюється приблизно на рік”, – сказав він.

Зеленський запропонував шляхи, якими союзники могли б допомогти більш безпосередньо, зокрема, збиваючи російські ракети над українською територією.

“Росіяни використовують 300 літаків на території України, – сказав він. “Нам потрібно щонайменше 120, 130 літаків, щоб протистояти в небі”, – додав Зеленський, маючи на увазі американські винищувачі F-16.

“Ви не можете забезпечити це прямо зараз? Гаразд … повертаючись до літаків, які у вас є на території сусідніх країн НАТО: підніміть їх у повітря … збивайте цілі, захищайте цивільне населення”.

“Чи можуть вони це зробити? Я впевнений, що так. Чи є це нападом з боку країн НАТО, втручанням? Ні”.

Український лідер також повідомив, що Київ веде переговори з міжнародними партнерами про використання їхньої зброї для нанесення ударів по російській військовій техніці на кордоні і далі вглиб території Росії.

“Поки що нічого позитивного немає”, – сказав він.