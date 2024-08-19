Зеленський повідомив про чергове поповнення обмінного фонду

Вранці 19 серпня ЗСУ змогли взяти полон російських військових.

Про це повідомив Зеленський у Telegram за результатами доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

“Головком доповів і щодо нових деталей операції в Курській області. Досягаємо поставлених цілей. На ранок є і чергове поповнення обмінного фонду для нашої держави”.

Також Сирський доповів про ситуацію на фронті, зокрема, про “важкі бої на Покровському напрямку” і “захист Торецька”.

“Вдячний за кожен результат у знищенні окупанта. Працюємо над забезпеченням зброєю та необхідними сильними рішеннями партнерів наших дій на фронті”, – запевнив Зеленський.

Крім того, за словами президента, вони з Сирським говорили про “деякі аспекти нашої ракетної програми”.