Суспільство

Зеленський повідомив про чергове поповнення обмінного фонду
19 Серпня 2024 13:46
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зсу, полон
Володимир Зеленський / ОП

Вранці 19 серпня ЗСУ змогли взяти полон російських військових.

Про це повідомив Зеленський у Telegram за результатами доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

“Головком доповів і щодо нових деталей операції в Курській області. Досягаємо поставлених цілей. На ранок є і чергове поповнення обмінного фонду для нашої держави”.

Також Сирський доповів про ситуацію на фронті, зокрема, про “важкі бої на Покровському напрямку” і “захист Торецька”.

“Вдячний за кожен результат у знищенні окупанта. Працюємо над забезпеченням зброєю та необхідними сильними рішеннями партнерів наших дій на фронті”, – запевнив Зеленський.

Крім того, за словами президента, вони з Сирським говорили про “деякі аспекти нашої ракетної програми”.


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