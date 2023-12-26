Зеленський поспілкувався зі Вселенським патріархом

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

Про це глава держави повідомив у Телеграмі.

«Провів телефонну розмову з Його Всесвятістю Вселенським патріархом Варфоломієм, щоб обмінятися різдвяними привітаннями. Цього року Україна святкувала Різдво одночасно з Матір’ю-церквою. Подякував Його Всесвятості за теплі різдвяні привітання українському народові, молитви за мир в Україні та участь Вселенського патріархату в зустрічах радників щодо Формули миру», – зазначив Президент.

Він додав, що запросив представника Вселенського патріархату на наступну зустріч радників щодо Формули миру у Швейцарії.