Політика

Зеленський поспілкувався зі Вселенським патріархом

26 Грудня 2023 20:11
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Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

Про це глава держави повідомив у Телеграмі.

«Провів телефонну розмову з Його Всесвятістю Вселенським патріархом Варфоломієм, щоб обмінятися різдвяними привітаннями. Цього року Україна святкувала Різдво одночасно з Матір’ю-церквою. Подякував Його Всесвятості за теплі різдвяні привітання українському народові, молитви за мир в Україні та участь Вселенського патріархату в зустрічах радників щодо Формули миру», – зазначив Президент.

Він додав, що запросив представника Вселенського патріархату на наступну зустріч радників щодо Формули миру у Швейцарії.


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