Економіка

Зеленський поспілкувався з президентом Європейської ради
26 Вересня 2024 10:33
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Шарль Мішель / Фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський та президент Європейської ради Шарль Мішель поспілкувались щодо  використання доходів від заморожених російських активів на потреби України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Основною темою зустрічі Зеленського та Мішеля стали використання доходів від заморожених активів Росії для потреб України та кроки, які слід зробити, щоб реалізувати відповідне рішення якомога швидше.

Окрему увагу вони приділили продовженню санкційного тиску на Росію та блокуванню будь-яких способів обходу санкцій.

Крім того, Зеленський та президент Євроради докладно обговорили ситуацію на фронті, військові потреби, кроки для зміцнення стійкості й обороноздатності України, а також реалізацію спільних безпекових зобов’язань між Україною та ЄС. 

Зеленський також подякував за перший транш на суму 1,5 млрд євро, який вдалося отримати з доходів від активів РФ.
“Я думаю, що з вашою підтримкою наш шлях до ЄС буде швидшим. З викликами. Але в будь-якому разі ми бачимо це світло в найближчому майбутньому”, – додав він.


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