Зеленський поспілкувався з президентом Румунії

Президент України Володимир Зеленський та президент Румунії Клаус Йоганніс сьогодні провели телефонну розмову, під час якої обговорили безпекову ситуацію та подальшу підтримку нашої держави.

Про це лідер Румунії повідомив у соцмережі Х.

«Ми обговорили безпекову ситуацію, подальшу багаторівневу підтримку України та двосторонні пріоритети на 2024 рік, включаючи нашу спільну роботу з розвитку міцного стратегічного партнерства Румунії та України і наш подальший прагматичний порядок денний», – повідомив Йоганніс.