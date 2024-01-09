Політика

Зеленський поспілкувався з президентом Румунії

9 Січня 2024 18:03
читать на русском →
зеленський, румунія

Президент України Володимир Зеленський та президент Румунії Клаус Йоганніс сьогодні провели телефонну розмову, під час якої обговорили безпекову ситуацію та подальшу підтримку нашої держави.

Про це лідер Румунії повідомив у соцмережі Х

«Ми обговорили безпекову ситуацію, подальшу багаторівневу підтримку України та двосторонні пріоритети на 2024 рік, включаючи нашу спільну роботу з розвитку міцного стратегічного партнерства Румунії та України і наш подальший прагматичний порядок денний», – повідомив Йоганніс.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Січня 2024 17:36

Між Україною, країнами G7 та державами Півдня відбулася секретна зустріч щодо умов для проведення мирних переговорів з РФ – Bloomberg
9 Січня 2024 16:19

Зеленський провів засідання Ставки
9 Січня 2024 13:37

Новим президентом Євроради може стати італійський експрем’єр, – FT
9 Січня 2024 13:25

Міноборони розриває всі договори з компаніями, які пов’язані із Гринкевичами
9 Січня 2024 12:14

Politico: Угорщина висунула нову вимогу для зняття вето на 50 млрд
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрий САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
усі думки