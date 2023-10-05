Зеленський поспілкувався з прем’єром Іспанії

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом новий пакет оборонної підтримки Україні, а також надання Україні енергетичного обладнання перед зимовим періодом і роботу й захист зернового коридору.

“Із прем’єр-міністром Королівства Іспанія Педро Санчесом обговорили новий пакет оборонної підтримки, який містить додаткові засоби ППО, артилерію та антидронові системи”, — повідомив Зеленський.

Він додав, що сторони готуються розпочати переговори щодо вступу України до ЄС за головування Іспанії.

“Також обговорили надання Україні енергетичного обладнання перед зимовим періодом і роботу й захист зернового коридору”, — додав Зеленський.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив про готовність підтримувати Україну до кінця війни

“Ми готові підтримувати Україну до кінця цієї війни. Я думаю, що ми матимемо розмови про реформу MFF (багаторічної фінансової перспективи ЄС — ред.), яка є фінансовою основою для спрямування коштів на допомогу та підтримку України в наступні роки”, — сказав Санчес.

“Ми поділяємо спільну мету забезпечення безпеки та стабільності нашого спільного європейського дому. Україна має нашу підтримку на шляху до ЄС. Ми залишатимемося єдиними, непохитними, доки не досягнемо справедливого і тривалого миру”, — написав також Санчес у соцмережі Х (колишній Твіттер).