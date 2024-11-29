Зеленський поспілкувався з Макроном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої обговорили посилення протиповітряної оборони України.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

У ході бесіди глава держави подякував Макрону за готовність Франції допомогти з терміновим посиленням української ППО, за надання комплексної оборонної підтримки, а також за прискорення передачі літаків Mirage.

“Ціную, що Франція чітко розуміє виклики, які стоять перед нами. Ми детально обговорили шляхи посилення протиповітряної оборони для захисту наших людей”, – зазначив Зеленський.

Президент України також наголосив на важливості запрошення України до НАТО, розширення далекобійних можливостей як для протидії російській агресії, так і для наближення миру.

Окрім цього, сторони обговорили підготовку та оснащення українських бригад як у країнах-членах Альянсу, так і через реалізацію французької ініціативи щодо організації тренувальних місій безпосередньо на території України.