Політика

Зеленський поспілкувався з керівником Служби зовнішньої розвідки 
2 Жовтня 2024 20:44
читать на русском →
зеленський
Володимир Зеленський / ОПУ

2 жовтня президент України зустрівся з головою Служби зовнішньої розвідки Олегом Іващенком.

Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні.

“Перше – доповідь керівника зовнішньої розвідки Олега Іващенка. Ключові речі – і щодо посилення Служби, і щодо нашої роботи стосовно надзвичайно чутливої інформації, яку здобувають наші українські розвідники. Зараз на всіх напрямках та на всіх рівнях ми готуємо максимальні результати для держави на осінь. Увесь необхідний зміст для “Рамштайну” – військові, Офіс, дипломати – усе, що потрібно від України для партнерів, щоб краще розуміти наявні можливості, – усе це забезпечимо. З іншого боку, працюємо й щодо тих намірів, які має ворог”, – сказав президент України.

За словами Зеленського, Україна готується протидіяти, і саме так, як буде найкорисніше для захисту нашої держави і людей.

“Уже кілька разів говорив сьогодні з Головкомом. Передусім – щодо Донеччини, щодо напрямків, де зараз особливо важко. Дякую кожній нашій бойовій бригаді за справжню стійкість і справжню відвагу. Щотижня попри все наші воїни забезпечують справді відчутне ураження окупанту, і це найголовніше – виснажувати ворога й забезпечувати Україні можливість переконувати партнерів у саме таких кроках, які здатні принципово, стратегічно змінити воєнну ситуацію. Дуже потребуємо цієї рішучості від партнерів. Далекобійності”, – наголосив президент.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
2 Жовтня 2024 21:19

Зеленський заявив, що Захід допомагає Ізраїлю більше, ніж Україні
2 Жовтня 2024 20:44

Зеленський поспілкувався з керівником Служби зовнішньої розвідки 
2 Жовтня 2024 19:49

Зеленський затвердив оборонний кошторис на наступний рік
2 Жовтня 2024 18:39

Україна отримала від США понад 800 мільйонів доларів на енергетику 
2 Жовтня 2024 17:41

Українське МЗС рішуче засудило атаку Ірану на Ізраїль
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
усі думки