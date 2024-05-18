Зеленський попереджає, що Росія може активізувати наступ. Інтерв’ю AFP

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю AFP попередив, що Росія може активізувати наступ, і заявив, що Київ погодиться тільки на “справедливий мир”, незважаючи на заклики Заходу до швидкого врегулювання.

Зеленський також повторив прохання до союзників надіслати більше ППО та винищувачів і сказав, що “найбільшою перевагою” для Росії є заборона на використання Україною наданої Заходом зброї для нанесення ударів по російській території.

Після того як у суботу набув чинності закон про мобілізацію, він визнав наявність проблем з укомплектуванням і “моральним духом” в українських лавах, які в міру того, як триває третій рік війни, часто опиняються в меншості та некомплекті.

Хоча російські війська останніми місяцями поступово просувалися вперед, вони домоглися деяких успіхів уздовж північно-східного кордону під час наступу, який розпочався 10 травня в Харківській області.

Але Зеленський заявив, що Україна утримуватиме свої оборонні рубежі і зупинить будь-який великий російський прорив.

“Ніхто не збирається здаватися”, – сказав Зеленський, який є обличчям опору України Росії з моменту початку вторгнення в лютому 2022 року.

Зеленський також відкинув заклик президента Франції Еммануеля Макрона до олімпійського перемир’я на час Ігор у Парижі, заявивши, що це дасть “перевагу” Москві, надавши їй час для перекидання військ і артилерії.

Він сказав, що в України та її західних союзників “одні й ті самі цінності”, але часто “різні погляди”, зокрема, на те, який вигляд може мати закінчення конфлікту.

“Ми перебуваємо в безглуздій ситуації, коли Захід боїться, що Росія програє війну. І не хоче, щоб її програла Україна”, – сказав Зеленський.

“Усі хочуть знайти якусь модель, щоб війна швидше закінчилася”, – сказав він, відповідаючи на запитання щодо можливості сценарію закінчення воєнних дій, подібного до того, який встановив розділову лінію на Корейському півострові.

Президент закликав Китай і країни світу, що розвивається, взяти участь у мирному саміті, який відбудеться в нейтральній Швейцарії наступного місяця і на який Росію не було запрошено.

За його словами, такі глобальні гравці, як Китай, “мають вплив на Росію. І що більше таких країн буде на нашому боці, на боці закінчення війни, я б сказав, то більше Росії доведеться рухатися і рахуватися з ними”.

46-річний колишній комік одягнув один зі своїх фірмових аутфітів кольору хакі для інтерв’ю в Києві – свого першого спілкування з іноземними ЗМІ з моменту початку наступу Росії на Харківську область.

“Ми хочемо, щоб війна закінчилася справедливим миром для нас”, тоді як “Захід хоче, щоб війна закінчилася. І крапка. Якомога швидше. І для них це справедливий мир”, – сказав він.

Зеленський заявив, що ситуація в Харківській області, де тисячі людей були змушені покинути свої будинки, “контролюється”, але “не стабілізується”.

За оцінками AFP, заснованими на даних Інституту вивчення війни (ISW), російські війська під час наступу просунулися більш ніж на 278 квадратних кілометрів – це їхні найбільші успіхи за останні півтора року.

За словами Зеленського, російські війська просунулися на 5-10 кілометрів уздовж північно-східного кордону, перш ніж були зупинені українськими військами.

Наступ Росії “може складатися з декількох хвиль. Перша хвиля вже була” в Харківській області, сказав він.

Зеленський применшив успіхи Росії в наступі, але додав: “Ми повинні бути тверезими і розуміти, що вони заглиблюються на нашу територію. А не навпаки. І це, як і раніше, їхня перевага”.

Говорячи про наступ під час візиту до Китаю в п’ятницю, президент Росії Володимир Путін заявив, що це відповідь на обстріл Україною прикордонних районів.

“Я публічно сказав, що якщо це триватиме, ми будемо змушені створити зону безпеки”, – сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи планує Росія захопити Харків, у якому мешкає понад мільйон осіб, Путін сказав: “Що стосується Харкова, то на сьогодні таких планів немає”.

Але Зеленський заявив, що російські війська “хочуть атакувати” місто, хоча й розуміють, що це буде “дуже складно”.

“Вони розуміють, що у нас є сили, які будуть довго битися”, – сказав він.

Він також сказав, що у Росії недостатньо сил для “повномасштабного наступу на столицю, як це було на початку вторгнення”.

Але він підкреслив, що Україна та її західні союзники не повинні показувати слабкість, і закликав розгорнути дві батареї Patriot, щоб захистити небо над Харківською областю і продемонструвати стійкість України.

“Вони як звірі… Якщо відчують слабкість десь на цьому напрямку, вони будуть тиснути”, – сказав він.

В інтерв’ю він сказав, що в України є тільки “близько 25 відсотків того, що нам потрібно” для захисту країни в плані протиповітряної оборони.

Він також сказав, що “120-130” винищувачів F-16 або інших сучасних літаків необхідні “для того, щоб мати паритет” з Росією.

Він вельми критично відгукнувся про обмеження на нанесення ударів по російській території за допомогою західної зброї, хоча Великобританія і США останніми днями натякнули, що ці заборони можуть бути ослаблені.

“Вони можуть стріляти по нашій території з будь-якої зброї зі своєї території. Це найбільша перевага, яка є у Росії. Ми не можемо нічого зробити з їхніми системами, які знаходяться на території Росії, за допомогою західної зброї”, – сказав він.

Відповідаючи на це запитання під час візиту в Україну цього тижня, держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що “в кінцевому підсумку Україна має сама ухвалити рішення щодо того, як вона вестиме цю війну”.

У більш особистому плані Зеленський сказав, що почуття професійної гордості та обов’язку допомагає йому не здаватися.

“Я просто дуже відповідальна людина. Мене просто виховали такою людиною… Я знаю, що те, що я роблю, я повинен робити краще, ніж будь-хто інший”, – сказав він.

Але він сказав, що його комедійні дні залишилися позаду: “Я нікого не змушую сміятися. Мені здається, що сьогодні все навпаки”.