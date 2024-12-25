Спікер Палати Джонсон може втратити посаду, – The Hill

Спікер Палати представників Конгресу США, республіканець Майк Джонсон, ризикує втратити свою посаду, оскільки його підтримка з боку обраного президента Дональда Трампа поступово слабшає, повідомляє газета The Hill.

На початку січня 2025 року в Конгресі відбудуться вибори спікера. За даними видання, багато республіканців висловлюють незадоволення роботою Джонсона, зокрема тим, що він не домігся включення до законопроєкту про фінансування уряду пункту про підвищення стелі державного боргу, який у листопаді 2024 року вперше перевищив 36 трильйонів доларів.

Як зазначає The Hill, ключовим фактором, який визначить майбутнє Джонсона, є його підтримка з боку Дональда Трампа. “У минулому Трамп активно підтримував Джонсона, але нині його підтримка слабшає через суперечки щодо витрат”, — наголошує видання.

Джерела газети повідомляють, що група конгресменів-республіканців переконує Трампа не підтримувати Джонсона, що лише додає невизначеності щодо його шансів на переобрання.