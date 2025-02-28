Зеленський подякував Трампу й Америці після скандальної зустрічі у Білому домі

Президент України Володимир Зеленський після скандальної зустрічі у Білому домі подякував Штатам, президенту і Конгресу.

Про це він повідомив на платформі X.

“Дякую, Америко, дякую за підтримку, дякую за цей візит. Дякую Президенту, Конгресу та американському народові.

Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього”, – написав Зеленський.

Дякую, Америко, дякую за підтримку, дякую за цей візит. Дякую Президенту, Конгресу та американському народові.

Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2025

Сьогодні, в п’ятницю, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Сполучених Штатів Америки.

Глава держави провів зустріч з американськими сенаторами та з президентом США Дональдом Трампом.

Однак під час спілкування з журналістами між Зеленським і Трампом виникла сварка, яка стосувалася війни РФ проти України.