Політика

Зеленський подякував Трампу й Америці після скандальної зустрічі у Білому домі
28 Лютого 2025 21:35
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Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента
Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський після скандальної зустрічі у Білому домі подякував Штатам, президенту і Конгресу.

Про це він повідомив на платформі X.

“Дякую, Америко, дякую за підтримку, дякую за цей візит. Дякую Президенту, Конгресу та американському народові. 

Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього”, – написав Зеленський.

Сьогодні, в п’ятницю, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Сполучених Штатів Америки.

Глава держави провів зустріч з американськими сенаторами та з президентом США Дональдом Трампом.

Однак під час спілкування з журналістами між Зеленським і Трампом виникла сварка, яка стосувалася війни РФ проти України.


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