Зеленський подякував Одеській зенітно-ракетній бригаді за знищення трьох російських Су-34

Президент України Володимир Зеленський подякував Одеській зенітно-ракетній бригаді, яка у пʼятницю, 22 грудня, знищила відразу три винищувачі росіян Су-34.

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

Зеленський зазначив, що «жоден російський вбивця не залишиться безкарним».

«Дякую нашим воїнам, які знищили відразу три російські „сушки“ на південному напрямку. На нашій Херсонщині… І хай кожен російський льотчик точно знає, що наша відповідь буде кожному російському вбивці», — запевнив Зеленський.