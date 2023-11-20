Політика

Зеленський побоюється програшу на виборах президента — ЗМІ

20 Листопада 2023 17:56
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Президент України Володимир Зеленський гостро стурбований імовірністю програшу на наступних президентських виборах в Україні. Про це з посиланням на джерело пише The Guardian у понеділок, 20 листопада.

У матеріалі стверджується, що Зеленський занепокоєний «феноменом Черчилля», який полягає в поразці на виборах успішного лідера воєнного часу. Тому деякі політики припускали, що президент може провести вибори в березні 2024 року, щоб «дати собі новий мандат перед, можливо, більш важким етапом війни».

Пізніше Зеленський виключив можливість проведення виборів до кінця війни. І, хоча рейтинги президента залишаються високими, рівень підтримки та довіри до нього поступово падають на тлі продовження війни, пише газета.


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