Політика

Зеленський планує влітку провести саміт формули миру

21 Травня 2023 14:54
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зеленський, саміт

Україна хоче провести саміт формули миру. Це може статися у липні, коли від початку повномасштабного вторгнення РФ мине 500 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на робочій сесії саміту G7.

“Скоро – 500 днів повномасштабної війни, вже в липні це буде. І це символічний проміжок часу, хороший місяць, щоб зібрати саміт формули миру – саміт світової більшості”, – заявив Зеленський.

Глава держави запросив лідерів країн “Великої сімки” приєднатися до формули миру для завершення війни в України.

Президент пояснив, що Україна розробила формулу миру таким чином, що кожен її пункт був підтриманий резолюціями ООН. За словами Зеленського, “кожен у світі може обрати собі той пункт, який здатен допомогти реалізувати”.


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