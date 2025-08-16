Зеленський після розмови з Трампом заявив, що летить у Вашингтон

Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність працювати задля миру та анонсував зустріч у Вашингтоні. Про це він заявив у соцмережі.

Він повідомив про тривалу розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася після саміту американського лідера з Путіним в Алясці.

За словами Зеленського, спілкування з Трампом тривало понад півтори години, з яких приблизно годину вони говорили тет-а-тет, а згодом до розмови приєдналися європейські лідери. Український президент зазначив, що Вашингтон поінформував його про основні пункти зустрічі з Путіним.

«Україна знову підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради миру. Президент Трамп поінформував мене про свою зустріч із російським керівником, про основні пункти розмови. Важливо, що сила Америки впливає на розвиток ситуації», – наголосив Зеленський.

Він заявив, що Україна підтримує пропозицію Трампа щодо проведення тристоронньої зустрічі у форматі Україна–США–Росія. Зеленський підкреслив, що ключові питання можуть обговорюватися саме на рівні лідерів.

Також президент повідомив, що в понеділок планує зустрітися з Трампом у Вашингтоні для подальшого обговорення деталей, пов’язаних із завершенням війни.

Зеленський наголосив на необхідності участі європейських партнерів на всіх етапах, щоб гарантувати надійну систему безпеки разом зі США. Він також відзначив позитивні сигнали з боку Вашингтона щодо готовності брати участь у гарантуванні безпеки для України.

Нагадаємо, Трамп не зміг отримати від Путіна жодних зобов’язань щодо припинення війни в Україні після саміту на Алясці 15 серпня. Перед переговорами Трамп заявляв, що вимагатиме від Путіна припинення вогню в Україні. Проте він залишив Аляску без жодних поступок з боку російського президента, який чітко дав зрозуміти, що не відмовився від своїх жорстких вимог капітуляції України.