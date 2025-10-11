Зеленський після розмови з Трампом: є сильні ідеї для посилення ППО України

Президент Володимир Зеленський повідомив про продуктивну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони та російські удари по енергетиці.

За словами Зеленського, він привітав Дональда Трампа з успіхом і угодою для Близького Сходу, яку той «реально забезпечив». Президент зазначив, що якщо вдається зупинити війну в цьому регіоні, то можуть бути зупинені й інші війни, зокрема російська проти України. Зеленський поінформував співрозмовника про наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі та подякував за готовність підтримати Україну.

Глави держав обговорили можливості посилення української ППО і домовленості, які готуються щодо цього. Зеленський наголосив, що «є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас». Він також підкреслив необхідність готовності Росії брати участь у справжній дипломатії, яку можна забезпечити силою. «Дякую, пане Президенте!» — підсумував Зеленський.

