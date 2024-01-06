Зеленський підвищив у званні голову СБУ та його заступника

Президент України Володимир Зеленський підвищив у званнях голову СБУ Василя Малюка та його заступника Олександра Поклада.
Малюк отримав генерал-лейтенанта, Поклад – генерал-майора.
Відповідні укази опубліковано на сайті президента.
Президент України Володимир Зеленський підвищив у званнях голову СБУ Василя Малюка та його заступника Олександра Поклада.
Малюк отримав генерал-лейтенанта, Поклад – генерал-майора.
Відповідні укази опубліковано на сайті президента.
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