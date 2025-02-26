Зеленський підтвердив, що угода між США та Україною про корисні копалини погоджена

Президент Володимир Зеленський підтвердив погодження угоди між Україною та США щодо корисних копалин і рідкісноземельних металів. Про це він заявив під час пресконференції.

За його словами, в угоді немає пункту про “500 млрд доларів”. Зеленський наголосив, що Україна не є боржником у цій домовленості. “Головні питання, які я піднімав, у тексті звучать непогано. Команди добре попрацювали – і українська, і американська”, – зазначив президент.

Відповідно до угоди, Україна та США будуть співвласниками спеціального фонду, куди Україна передаватиме 50% доходу від майбутнього видобутку корисних копалин і рідкісноземельних металів.

Зеленський також заявив, що угода не містить усіх гарантій безпеки, які прагне отримати Україна. Водночас у тексті зазначено, що США підтримують “зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для сталого миру”.

Наступним етапом стане підготовка детального тексту угоди, яку після ухвалення підписантами має ратифікувати Верховна Рада.

Повний текст угоди опублікувало видання “Європейська правда”, ознайомитися з угодою можна за посиланням.