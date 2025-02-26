Політика

Зеленський підтвердив, що угода між США та Україною про корисні копалини погоджена
26 Лютого 2025 15:36
читать на русском →
Кар'єр Заваллівського графіту в селищі Завалля, Україна / Фото: REUTERS
Кар'єр Заваллівського графіту в селищі Завалля, Україна / Фото: REUTERS

Президент Володимир Зеленський підтвердив погодження угоди між Україною та США щодо корисних копалин і рідкісноземельних металів. Про це він заявив під час пресконференції.

За його словами, в угоді немає пункту про “500 млрд доларів”. Зеленський наголосив, що Україна не є боржником у цій домовленості. “Головні питання, які я піднімав, у тексті звучать непогано. Команди добре попрацювали – і українська, і американська”, – зазначив президент.

Відповідно до угоди, Україна та США будуть співвласниками спеціального фонду, куди Україна передаватиме 50% доходу від майбутнього видобутку корисних копалин і рідкісноземельних металів.

Зеленський також заявив, що угода не містить усіх гарантій безпеки, які прагне отримати Україна. Водночас у тексті зазначено, що США підтримують “зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для сталого миру”.

Наступним етапом стане підготовка детального тексту угоди, яку після ухвалення підписантами має ратифікувати Верховна Рада.

Повний текст угоди опублікувало видання “Європейська правда”, ознайомитися з угодою можна за посиланням.


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
26 Лютого 2025 15:36

Зеленський підтвердив, що угода між США та Україною про корисні копалини погоджена
26 Лютого 2025 17:23

Росіяни почали застосовувати нові невідомі дрони-камікадзе проти України (фото)
26 Лютого 2025 16:57

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Туапсинського НПЗ та двох військових аеродромів у Криму
26 Лютого 2025 16:02

Авіаудар по Костянтинівці: загинули п’ятеро людей, у місті значні руйнування
26 Лютого 2025 13:44

В Україні суттєво розширили перелік ліків, на які буде знижено ціну: що у списку
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
Лана ЗЕРКАЛЬ

50% стали каменем спотикання у спілкуванні між Україною та США
усі думки