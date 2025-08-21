Зеленський підписав закон про обов’язкову відпустку для військових

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який зобов’язує військовослужбовців брати щонайменше 15 днів із 30 днів щорічної основної відпустки.

Інформація про ухвалення закону №13235 розміщена на сайті Верховної Ради.

Реклама

Реклама

У Міністерстві оборони зазначають, що відмовитися від цих 15 днів можна буде лише за особистим бажанням військового.

Крім того, документ передбачає надання 14 додаткових днів відпустки учасникам бойових дій. Цей вид відпочинку не надавався з 2022 року через дію правового режиму воєнного стану. Також законом визначені 10 днів відпустки за сімейними обставинами. Окремо контрактники віком 18–24 роки, які не мають вищої освіти та навчаються, отримають можливість брати відпустку для складання іспитів.

Закон набуде чинності через місяць після його опублікування.

Нагадаємо, 28 липня Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає виплату 15 мільйонів гривень родинам військових, що загинули у полоні. А 21 вересня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт щодо щомісячних виплат у розмірі 50 тисяч гривень військовим після полону протягом перших трьох місяців лікування.