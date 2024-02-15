Суспільство

Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу

15 Лютого 2024 18:52
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канабіс
Канабіс / Фото: Depositphotos

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу: він регулює його обіг в медичній, промисловій і науковій діяльності.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Вказано, що 13 лютого “Закон про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни” було повернуто з підписом президента.

Закон, який розробило Міністерство охорони здоров’я, легалізує обіг рослин роду конопель у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

Ініціатори проєкту стверджують, що коноплі допомагають лікувати неврологічні захворювання, зокрема розсіяний склероз і епілепсію, захворювання травного тракту, посттравматичні стресові розлади, порушення сну, хронічний біль невропатичного походження, використовуються для паліативної допомоги тощо.


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Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу
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