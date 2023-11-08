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Зеленський підписав указ про підготовку до переговорів про вступ у ЄС

8 Листопада 2023 20:46
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Євросоюз

Президент України Володимир Зеленський доручив парламенту та уряду підготуватися до переговорів про вступ України у ЄС. Він підписав відповідний указ з низкою конкретних заходів, повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону у середу, 8 листопада.

За його словами, своїм указом президент доручив почати невідкладні найближчі заходи щодо підготовки до рішення про вступні переговори, щоб Україна виконала усі необхідні умови.

Жовква підкреслив, що Єврокомісія під час переговорів має зробити скринінг законодавства Україна — наскільки воно відповідає європейському праву.

Україна намагається зробити цей скринінг, не чекаючи на початок переговорів — президент дав відповідні доручення, заявив Жовква.

Також в указі йдеться про посилення координації органів держвлади. «Найважливіші рішення попереду», додав заступник голови Офісу президента.

Пізніше Офіс президента опублікував указ, яким Кабміну доручено, зокрема завершити виконання рекомендацій ЄК, ініціювати консультації з ЄК, внести до Верховної Ради ряд законопроєктів та посилити координацію центральних органів виконавчої влади.

В ОП додали, що такі заходи допоможуть якнайшвидше виконати решту умов для ухвалення позитивного рішення лідерами ЄС у грудні.


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