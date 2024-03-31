Зеленський підняв у Бучі українській прапор

У другу річницю звільнення Київської області від російських окупантів Президент Володимир Зеленський взяв участь у піднятті Державного прапора України на флагштоку Меморіалу пам’яті захисників Бучанської громади, а також вручив почесні відзнаки міст – героїв України та державні нагороди військовослужбовцям.

«Для нас це війна на захист України й усього, що робить людей людьми. Саме тому в цієї війни – глобальне значення. Це війна за право на існування для нашої держави та водночас за право на життя для кожної людини. За гідність для нашого народу й для кожного народу, який прагне своєї долі. Це війна за те, щоб ніхто не смів ставати звіром щодо інших», – сказав Глава держави, звертаючись до присутніх.

За його словами, коли українські воїни вигнали російських окупантів із Бучі, Ірпеня, Бородянки та інших міст і громад Київщини, а потім із Сумщини, Чернігівщини, увесь світ побачив, що це – перемоги не лише української сміливості та зброї, а й людської моралі.

«Я пишаюся кожним і кожною, хто присвячує своє життя тому, щоб життя всієї нашої України збереглося. Я дякую всім у світі, хто нам справді допомагає. І хай увесь світ ніколи не забуває, якою ціною дається ця битва та яке зло ми зупиняємо тут, на нашій землі», – зазначив Президент.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх українців, чиї життя забрали російські окупанти.

Глава держави вручив почесні відзнаки «Місто – герой України» міському голові Ірпеня Олександру Маркушину та начальнику Гостомельської селищної військової адміністрації Сергію Смалю.

Крім того, Зеленський вручив військовослужбовцям ордени Богдана Хмельницького II та III ступенів, «За мужність» II та IIІ ступенів, медалі «За військову службу Україні», «За бездоганну службу» ІІІ ступеня та «За врятоване життя».