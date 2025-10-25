Зеленський: перші Gripen мають зʼявитися наступного року

Україна домовилася зі Швецією про передачу бойових літаків Gripen, які мають посилити українські Повітряні сили. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у своєму зверненні.

За його словами, йдеться про історичну угоду, яка дозволить Україні значно розширити бойові можливості авіації. Президент наголосив, що перші літаки мають прибути вже наступного року, а загалом Україна розраховує отримати до 150 винищувачів.

«Разом зі Швецією Україна значно збільшить свою бойову авіацію. Це амбітне завдання, і його треба виконати. Зараз історичний крок – домовленість зі Швецією про бойові літаки Gripen, і це хороший вибір», – зазначив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що «Гріпени» стануть частиною системи гарантій безпеки для України та допоможуть забезпечити повний захист неба.

«Такої масштабної угоди щодо бойової авіації для України ще не було. Історичне досягнення. Працюємо, щоб повністю реалізувати. Швеціє, дякую!» – додав президент.