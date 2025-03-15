Політика

Зеленський: Оточення наших військ на Курщині немає
15 Березня 2025 13:40
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Артилерія 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила / Фото 24 ОМБр
Артилерія 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила / Фото 24 ОМБр

Президент Володимир Зеленський повідомив про актуальну ситуацію на фронті та успіхи в українській ракетній програмі.

За його словами, ситуацію на Покровському напрямку вдалося стабілізувати, а українські підрозділи стійко тримають оборону на Донеччині та інших ділянках фронту.

Окремо він відзначив операцію українських сил у Курській області РФ. Завдяки цим діям вдалося відтягнути значну кількість російських військ з інших напрямків. Зеленський наголосив, що оточення українських сил на Курщині немає, а підрозділи діють за планом.

Президент також попередив, що Росія стягує сили до кордону з Сумською областю, ймовірно, готуючи новий удар. Він закликав партнерів не ігнорувати ці сигнали та бути готовими до тривалого протистояння, адже Москва, за його словами, не планує повертатися до дипломатії.

Зеленський повідомив і про успіхи українських розробників: ракета «Довгий Нептун» пройшла випробування та продемонструвала точний бойовий удар на дистанції до 1000 км.

Крім того, Міністерство оборони доповіло президенту про нові пакети підтримки від міжнародних партнерів, зокрема щодо постачання артилерії. Зеленський подякував усім, хто допомагає Україні зміцнювати оборону.


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