Політика

Зеленський обіцяє росіянам потужну відповідь за удари по інфраструктурі

3 Листопада 2023 09:46
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зеленський, ппо

Цієї ночі Україну атакували близько сорока “шахедів”. Більше половини збито.

“Наша авіація, зенІтники, мобільні вогневі групи – дякую вам, воїни, за кожне збиття! Захисники неба працювали результативно на території десяти областей – Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Київської, Кіровоградської, Вінницької, Хмельницької, Львівської. Дякую всім за уважність!”, – зазначив президент України Володимир Зеленський.

На жаль, були і влучання. Попередньо – без жертв. Наслідки ліквідовуються.

“Харків… Львівщина, Франківщина. Посилюємо ППО. Посилюємо мобільні вогневі групи. Усвідомлюємо, що з наближенням зими російські терористи будуть намагатись завдавати більше шкоди. Будемо відповідати ворогу. Потужно!”, – додав Зеленський.


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