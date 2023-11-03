Зеленський обіцяє росіянам потужну відповідь за удари по інфраструктурі

Цієї ночі Україну атакували близько сорока “шахедів”. Більше половини збито.

“Наша авіація, зенІтники, мобільні вогневі групи – дякую вам, воїни, за кожне збиття! Захисники неба працювали результативно на території десяти областей – Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Київської, Кіровоградської, Вінницької, Хмельницької, Львівської. Дякую всім за уважність!”, – зазначив президент України Володимир Зеленський.

На жаль, були і влучання. Попередньо – без жертв. Наслідки ліквідовуються.

“Харків… Львівщина, Франківщина. Посилюємо ППО. Посилюємо мобільні вогневі групи. Усвідомлюємо, що з наближенням зими російські терористи будуть намагатись завдавати більше шкоди. Будемо відповідати ворогу. Потужно!”, – додав Зеленський.