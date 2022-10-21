Економіка

Зеленський обговорив з президентом ЄБРР додаткове кредитування української енергетики

21 Жовтня 2022 15:43
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кредит, енергетика

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо, повідомляють в Офісі на Банковій.

Глава держави зазначив, що візит очільниці ЄБРР є важливим сигналом підтримки України.

«Наша співпраця актуальна як ніколи, оскільки зараз через велику кількість руйнувань унаслідок ракетних ударів та атак дронів-камікадзе потрібно працювати над швидким відновленням нашої країни», – сказав він.

Президент України також подякував за рішення ЄБРР припинити співпрацю з Російською Федерацією та Білоруссю.

Володимир Зеленський відзначив важливість проведення великої кількості конференцій та зустрічей, присвячених питанням відновлення нашої країни, зокрема Міжнародної експертної конференції з питань відновлення та відбудови України 25 жовтня в Берліні.

Водночас він звернув увагу на те, що паралельно з обговоренням післявоєнної відбудови нашої країни важливо вже сьогодні працювати над швидким відновленням (Fast Recovery Plan), що також потребує термінового залучення фінансових ресурсів. Насамперед це стосується енергетичної, інфраструктурної, освітньої сфери, а також відновлення житла українців.

Глава держави подякував за рішення ЄБРР щодо фінансової підтримки НЕК «Укренерго».

Володимир Зеленський поінформував Оділь Рено-Бассо про ризики для України в енергетичній сфері через терористичні обстріли з боку РФ. Було обговорено можливості додаткового кредитування для потреб цієї галузі.

Зі свого боку президент ЄБРР висловила солідарність з Україною й відзначила, що наша держава демонструє надзвичайну стійкість. Оділь Рено-Бассо наголосила, що фінансова інституція, яку вона очолює, робитиме все можливе для підтримки України.


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