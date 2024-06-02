Зеленський обговорив з Остіном оборонні потреби України

На полях Азійського саміту з питань безпеки «Діалог Шангрі-Ла» у Сінгапурі президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Про це він повідомив у соцмережі.

“Обговорили ключове – оборонні потреби нашої держави, посилення української системи ППО, коаліцію F-16, підготовку двосторонньої безпекової угоди”, – заявив Зеленський.

Під час розмови він також подякував президенту США Джо Байдену за ухвалення рішення щодо захисних ударів американською зброєю по території ворога для ефективної протидії російським спробам розширювати зону бойових дій.

“Цінуємо життєво важливу оборонну та політичну підтримку України від Сполучених Штатів Америки”, – додав Зеленський.