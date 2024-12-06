Зеленський обговорив з Мелоні майбутній пакет допомоги від Італії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, під час якої сторони обговорили актуальну ситуацію на фронті та перспективи посилення обороноздатності України.

Про це повідомляє Офіс президента України.

“Глава держави розповів про ситуацію на полі бою. Лідери обговорили продовження військової підтримки України та прискорення передачі десятого пакета допомоги від Італії”, – йдеться у повідомленні.

Також Зеленський і Мелоні домовилися посилити координацію на рівні лідерів європейських держав, щоб обговорити безпекову ситуацію в регіоні та збільшити постачання систем протиповітряної оборони для України.