Політика

Зеленський обговорив з Мелоні майбутній пакет допомоги від Італії
6 Грудня 2024 16:33
читать на русском →
італія, допомога, зеленський
Президент України Володимир Зеленський / Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, під час якої сторони обговорили актуальну ситуацію на фронті та перспективи посилення обороноздатності України. 

Про це повідомляє Офіс президента України.

“Глава держави розповів про ситуацію на полі бою. Лідери обговорили продовження військової підтримки України та прискорення передачі десятого пакета допомоги від Італії”, – йдеться у повідомленні.

Також Зеленський і Мелоні домовилися посилити координацію на рівні лідерів європейських держав, щоб обговорити безпекову ситуацію в регіоні та збільшити постачання систем протиповітряної оборони для України.


ТОП-новини
6 Грудня 2024 18:47

РФ вдарила КАБами по Запоріжжю: є загиблі та поранені
6 Грудня 2024 17:40

Росіяни вдарили ракетою по адмінбудівлі Кривого Рогу
6 Грудня 2024 17:16

Зеленського очікують на відкритті Нотр-Даму. Там також буде Трамп, – Le Monde
6 Грудня 2024 17:00

Україну можуть поділити на зони за відключенням світл, – ЗМІ
6 Грудня 2024 16:13

Швеція та Данія передадуть Україні 40 бойових машин піхоти CV90
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
усі думки