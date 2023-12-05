Зеленський обговорив з головою МЗС Нідерландів ситуацію на фронті та зерновий коридор

Міністерка закордонних справ Нідерландів Ханке Брейнс Слот, яка перебуває на цій посаді з вересня, у вівторок прибула в Україну з двостороннім візитом та зустрілась із президентом Володимиром Зеленським.

Зеленський і Брейнс Слот обговорили ситуацію на фронті й пріоритетні потреби українських Збройних Сил, передусім протиповітряну оборону, артилерійські системи калібру 155 мм і боєприпаси, а також підготовку українських пілотів на винищувачах F-16.

Крім того, сторони обговорили функціонування альтернативного “зернового коридору” та посилення його захисту, “формулу миру” України та створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Окремо голова МЗС Нідерландів і президент зупинились на підготовці до грудневого засідання Європейської ради. Зеленський висловив сподівання, що лідери ЄС підтримають початок переговорів про вступ України до Євросоюзу.