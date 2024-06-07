Зеленський обговорив з Байденом розширення географії ударів по РФ

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Джо Байденом наголосив, що для ефективного захисту Україна має отримати більше можливостей завдавати ударів по військових цілях на території Росії.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

“Обговорили оборонні спроможності України, ситуацію на полі бою, підготовку до підписання двосторонньої угоди про безпеку. Для ефективного захисту від щоденного російського терору Україна має отримати можливості завдавати ударів по військових цілях на території Росії. Також важливо посилити захист нашої Харківщини та пришвидшити постачання американської зброї”, – наголосив президент.