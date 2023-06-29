Зеленський обговорив наслідки руйнування Каховської ГЕС із Гретою Тунберг

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із членами Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни: екс-віце-прем’єр-міністром та колишнім міністром закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем, віце-президенткою Європейського парламенту Гайді Гауталою, Президенткою Ірландії в 1990–1997 роках Мері Робінсон та екоактивісткою Гретою Тунберг.

У зустрічі також взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, Генеральний прокурор Андрій Костін, заступник керівника Офісу Глави держави Ростислав Шурма, радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна.

«Дякую вам за те, що ви зараз тут. Це надзвичайно важливий сигнал підтримки України. Ми реально потребуємо вашої професійної допомоги», – сказав Глава держави.

Президент висловив подяку представникам світової екоспільноти за активний діалог під час відеоконференції, що відбулася 8 червня у межах його поїздки до Кривого Рогу. Володимир Зеленський зазначив, що Міжнародна робоча група має опрацьовувати широке коло питань, пов’язаних із впливом російської агресії на екологічну систему України.

Глава держави привернув увагу співрозмовників до катастрофічних наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, із якими зіткнулися жителі Херсонщини. Цей російський злочин також завдав значної шкоди аграрній сфері та біорізноманіттю регіону.

Президент зазначив, що внаслідок катастрофи загинуло багато людей в окупованих російськими військами населених пунктах, де росіяни взагалі не здійснювали евакуацію із затоплених територій.

«Важливо запропонувати комплекс конкретних заходів, як можна допомогти українцям із тимчасово окупованих населених пунктів. Це наші люди, які мають одержати необхідну підтримку в такий важкий момент», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави відзначив важливість ініціатив представників Міжнародної робочої групи щодо екологічних злочинів Росії й акцентував, що агресор має понести справедливу відповідальність за злочин екоциду в нашій країні.

Зі свого боку співголова Міжнародної робочої групи Маргот Вальстрем наголосила на солідарності й допомозі Україні у важкий час війни. За її словами, важливо забезпечити якнайширшу світову підтримку основних напрямів діяльності Міжнародної робочої групи. Зокрема, йдеться про оцінку шкоди, завданої довкіллю внаслідок російської агресії, притягнення Росії до відповідальності за скоєні екологічні злочини та компенсацію збитків, а також розробку планів відновлення довкілля в Україні та перехід до «зеленої» економіки.

Екоактивістка Грета Тунберг подякувала за запрошення й наголосила, що залучатиме представників екологічних громадських організацій до діалогу стосовно основних завдань Міжнародної робочої групи та привернення уваги до екологічних наслідків війни.

Президент Ірландії у 1990–1997 роках Мері Робінсон відзначила великі зусилля, яких докладає Україна до подолання екологічних проблем під час війни.

Віце-президентка Європарламенту Гайді Гаутала зауважила: «Вторгнення Росії в Україну продемонструвало тяжкість злочинів проти довкілля протягом усієї війни; в українському законодавстві це однозначно екоцид. Питання відповідальності за ці злочини має розв’язуватися як на національному, так і на міжнародному рівні».