Політика

Зеленський обговорив із новим керівництвом ЄС зброю, санкції та євроінтеграцію України
1 Грудня 2024 18:49
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Євросоюз, україна
Президент Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою, який відвідав Україну в перший день вступу на посаду / Фото ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою, Високою представницею ЄС із закордонних справ Каєю Каллас та комісаркою ЄС із питань розширення Мартою Кос. Представники Євросоюзу відвідали Україну в перший день після вступу на свої посади, повідомили в Офісі президента.

Глава держави наголосив, що такий символічний початок роботи нового керівництва ЄС відображає пріоритетність України на європейському порядку денному.

«Мир – це фундамент. Ми й надалі робитимемо все, щоб якнайшвидше завершити війну, розв’язану Росією, та посилити нашу Європу, інституції ЄС і підтримку кожної європейської країни», – зазначив Зеленський.

Головні теми зустрічі

Одним із ключових питань стало зміцнення системи ППО України. Президент передав європейським партнерам перелік конкретних потреб для посилення повітряного щита. Також обговорили ситуацію на фронті та підтримку української оборонної промисловості.

Зеленський подякував європейським партнерам за інвестиції у виробництво сучасної зброї та закликав активніше закуповувати озброєння в українських виробників.

«Щонайменше мільярд євро з другого траншу доходів від заморожених російських активів буде спрямовано на підтримку оборонної промисловості України», – наголосив Президент.

Санкції та енергетична допомога

Під час зустрічі обговорили посилення санкційної політики, зокрема запровадження 15-го пакета санкцій ЄС. Зеленський звернув увагу на необхідність підтримки санкцій проти російського танкерного флоту, який забезпечує значну частину доходів Кремля для ведення війни.

Антоніу Кошта заявив, що ЄС продовжить тиснути на російську економіку та засудив обстріли енергетичної інфраструктури України. Він підтвердив готовність ЄС долучитися до відновлення пошкоджених об’єктів енергетики.

Євроінтеграція

Зеленський наголосив на важливості продовження переговорів щодо вступу України до ЄС.

«Маємо за грудень і в наступному році зробити все можливе, щоб розпочати перемовини по перших двох кластерах уже на початку року, а решту – протягом 2025-го», – зазначив він.

Антоніу Кошта високо оцінив зусилля України:

«Українці показали вражаючий прогрес і стали прикладом того, як проводити реформи навіть в умовах війни».

Фінансова підтримка

Президент Європейської ради підтвердив виділення Україні додаткових 4,2 млрд євро до кінця року для підтримки бюджету. Починаючи з січня, ЄС щомісяця виділятиме 1,5 млрд євро, залучених із заморожених активів РФ. Ці кошти також зможуть використовуватися для військових потреб.

«Ми зробимо все можливе, щоб Україна стала членом Євросоюзу якомога швидше», – підсумував Антоніу Кошта.


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