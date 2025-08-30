Зеленський обговорив із Моді шляхи до миру та ситуацію після переговорів у Вашингтоні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Про це повідомили в Офісі президента.

Зеленський поінформував співрозмовника про переговори у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами, підкресливши, що розмова була продуктивною і важливою, а партнери мають спільне бачення шляхів досягнення реального миру.

Реклама

Реклама

Президент наголосив, що Україна підтвердила готовність до зустрічі з російським керівником. Водночас, за його словами, замість підготовки до дипломатії Москва протягом двох тижнів після переговорів завдала ударів по цивільних об’єктах і вбила десятки мирних жителів. Моді висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

Лідери скоординували позиції напередодні саміту Шанхайської організації співробітництва. Зеленський підкреслив, що завершення війни має розпочатися з безумовного припинення вогню, адже неможливо предметно говорити про мир, коли українські міста перебувають під постійними обстрілами.

Президент подякував Індії за готовність докласти зусиль і передати відповідний сигнал Росії та іншим країнам під час зустрічей на полях саміту ШОС.

Окремо сторони обговорили двосторонні відносини, підготовку до обміну візитами, проведення засідання Спільної міжурядової комісії та можливість особистої зустрічі найближчим часом.