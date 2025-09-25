Зеленський обговорив із CEO провідних компаній США інвестиції в Україну

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентами та керівниками провідних американських компаній. Сторони обговорили можливості збільшення інвестицій в Україну та підтримку її економіки.

Зеленський наголосив, що Україна продовжує реформи, рухається шляхом до членства в ЄС, а також розвиває виробництво дронів і понад 300 технологічних компаній. За його словами, десятки великих американських компаній уже готові ставати партнерами.

Глава держави нагадав, що інвестиційний фонд з реконструкції України вже розпочав роботу, а перші внески становлять 150 мільйонів доларів США. «Дякую всім, хто інвестує, постачає обладнання й технології та стає сильнішим разом з Україною. Дякую США за підтримку та розуміння, що лише сила змусить російського очільника сісти за стіл переговорів», – зазначив президент.

