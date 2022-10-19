Економіка

Зеленський не виключає виведення з ладу всієї енергосистеми України

19 Жовтня 2022 16:38
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енергетика

Президент України Володимир Зеленський провів стратегічну нараду щодо безпеки на об’єктах енергозабезпечення.

“Обговорили необхідні кроки з ліквідації наслідків у разі виведення з ладу енергосистеми України. Працюємо над створенням мобільних пунктів живлення для критичної інфраструктури міст, селищ та сіл”, – написав він у Telegram.

Зеленський також заявив, що фахівці готуються до різних сценаріїв можливих наслідків.

“Україна захистить себе. Хоч би що планував і робив ворог”, – додав він.


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