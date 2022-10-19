Зеленський не виключає виведення з ладу всієї енергосистеми України

Президент України Володимир Зеленський провів стратегічну нараду щодо безпеки на об’єктах енергозабезпечення.

“Обговорили необхідні кроки з ліквідації наслідків у разі виведення з ладу енергосистеми України. Працюємо над створенням мобільних пунктів живлення для критичної інфраструктури міст, селищ та сіл”, – написав він у Telegram.

Зеленський також заявив, що фахівці готуються до різних сценаріїв можливих наслідків.

“Україна захистить себе. Хоч би що планував і робив ворог”, – додав він.