Зеленський не готовий підписати “проблемну” угоду з США – Sky News

Володимир Зеленський не готовий укласти угоду з США щодо видобутку корисних копалин, оскільки Україна бачить «низку проблемних питань» у проєкті угоди, повідомляє українське джерело.

Дональд Трамп заявив, що угода близька, але джерело, обізнане з ходом переговорів, повідомило Sky News, що український президент не готовий її підписати.

Лідер США намагався домовитися з Україною про доступ до природних ресурсів країни в обмін на зброю.

«Угода ще не готова до підписання, є низка проблемних питань, і в нинішньому вигляді проекту президент не готовий її прийняти. На сьогоднішній день проекти не відображають партнерства в угоді і містять лише односторонні зобов’язання з боку України», повідомило Sky News українське джерело.

З американського боку, радник з національної безпеки США Майк Волтц заявив на цьому тижні, що угода буде укладена.

«Ось суть: президент Зеленський збирається підписати цю угоду, і ви побачите це в дуже короткій перспективі», – сказав Волтц на Конференції консервативної політичної дії в Меріленді в п’ятницю.

Також вважається, що американські переговірники обговорили можливість припинення доступу України до життєво важливої супутникової інтернет-системи Starlink Ілона Маска, якщо вона не погодиться на угоду.

У четвер український лідер провів переговори з спецпосланником США в Києві Кітом Келлогом, назвавши їх згодом «хорошою дискусією».

Келлог різко відрізнявся від президента Трампа, коли назвав Зеленського «мужнім лідером нації, що воює».

Однак є занепокоєння щодо того, який вплив має пан Келлог, оскільки українське джерело повідомило, що у нього склалося враження, що його відсунули на другий план.