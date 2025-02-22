Політика

Зеленський не готовий підписати “проблемну” угоду з США – Sky News
22 Лютого 2025 13:14
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Спеціальний посланець Сполучених Штатів з питань України та Росії Кіт Келлог і президент України Володимир Зеленський, Київ, 20 лютого 2025 року / Фото Reuters
Спеціальний посланець Сполучених Штатів з питань України та Росії Кіт Келлог і президент України Володимир Зеленський, Київ, 20 лютого 2025 року / Фото Reuters

Володимир Зеленський не готовий укласти угоду з США щодо видобутку корисних копалин, оскільки Україна бачить «низку проблемних питань» у проєкті угоди, повідомляє українське джерело.

Дональд Трамп заявив, що угода близька, але джерело, обізнане з ходом переговорів, повідомило Sky News, що український президент не готовий її підписати.

Лідер США намагався домовитися з Україною про доступ до природних ресурсів країни в обмін на зброю.

«Угода ще не готова до підписання, є низка проблемних питань, і в нинішньому вигляді проекту президент не готовий її прийняти. На сьогоднішній день проекти не відображають партнерства в угоді і містять лише односторонні зобов’язання з боку України», повідомило Sky News українське джерело.

З американського боку, радник з національної безпеки США Майк Волтц заявив на цьому тижні, що угода буде укладена.

«Ось суть: президент Зеленський збирається підписати цю угоду, і ви побачите це в дуже короткій перспективі», – сказав Волтц на Конференції консервативної політичної дії в Меріленді в п’ятницю.

Також вважається, що американські переговірники обговорили можливість припинення доступу України до життєво важливої супутникової інтернет-системи Starlink Ілона Маска, якщо вона не погодиться на угоду.

У четвер український лідер провів переговори з спецпосланником США в Києві Кітом Келлогом, назвавши їх згодом «хорошою дискусією».

Келлог різко відрізнявся від президента Трампа, коли назвав Зеленського «мужнім лідером нації, що воює».

Однак є занепокоєння щодо того, який вплив має пан Келлог, оскільки українське джерело повідомило, що у нього склалося враження, що його відсунули на другий план.


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