Політика

Зеленський назвав Путіна “хворим дідом із Червоної площі”
24 Серпня 2024 09:24
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Президент України Володимир Зеленський / Фото ОПУ

Володимир Зеленський у своєму зверненні до Дня Незалежності назвав Путіна «хворим дідом із Красної площі» і заявив, що Україна повертатиме території.

“Ми не дамо перетворити в сіру зону землі, де по праву має бути синьо-жовтий прапор. Не буде хворий дід із Червоної площі, який постійно погрожує всім червоною кнопкою, диктувати нам якісь свої червоні лінії. Як жити, яким шляхом іти і який вибір робити, будуть для себе визначати лише Україна й українці. Бо так працює незалежність”, – сказав Зеленський.


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