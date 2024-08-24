Зеленський назвав Путіна “хворим дідом із Червоної площі”

Володимир Зеленський у своєму зверненні до Дня Незалежності назвав Путіна «хворим дідом із Красної площі» і заявив, що Україна повертатиме території.

“Ми не дамо перетворити в сіру зону землі, де по праву має бути синьо-жовтий прапор. Не буде хворий дід із Червоної площі, який постійно погрожує всім червоною кнопкою, диктувати нам якісь свої червоні лінії. Як жити, яким шляхом іти і який вибір робити, будуть для себе визначати лише Україна й українці. Бо так працює незалежність”, – сказав Зеленський.