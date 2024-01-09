Зеленський наступного тижня може відвідати Швейцарію, – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня може відвідати Швейцарію та взяти участь у міжнародному форумі у Давосі.

Про це повідомляє Tages-Anzeiger.

За даними видання, у січні президент України має намір відвідати Всесвітній економічний форум у Давосі, а також столицю Швейцарії місто Берн. Візит глави держави може тривати щонайменше два дні.

Джерела також зазначають, що Зеленський хоче особисто виступити на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, який відбудеться з 15 по 19 січня.

Також президент України планує візит до Берна перед своїм виступом у Давосі у понеділок, 15 січня. Про це говорять кілька незалежних джерел видання, знайомих із планами візиту.

Декілька людей із федеральної адміністрації Швейцарії зазначають, що запланований візит Зеленського, ймовірно, залишиться непідтвердженим до останнього моменту. За їхніми словами, поїздка також залежатиме від воєнної ситуації. Остаточне рішення про те, чи приїде Зеленський у Давос та Берн, схоже, ще не ухвалено.

За даними видання, президент України може зустрітися з федеральним президентом, главою МЗС та міністром оборони.

Раніше стало відомо, що наступна зустріч радників з національної безпеки та політичних радників лідерів країн щодо реалізації української формули світу відбудеться у Давосі у січні 2024 року.

Раніше стало відомо, що наступна зустріч радників з національної безпеки та політичних радників лідерів країн щодо реалізації української формули світу відбудеться у Давосі у січні 2024 року.

Крім Єрмака, до делегації увійшли, зокрема: