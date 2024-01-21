Зеленський: Ми не можемо собі дозволити втому від війни

Українці не можуть дозволити собі «втомитись» від війни, інакше можуть втратити все, що мають.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю британському телеканалу «Channel 4 News».

«Коли ми говоримо «втому», ми повинні розділяти ось які речі… Втому від війни ми не можемо собі дозволити. В іншому випадку вийде так, що хтось захищає державу, а коли говоримо про захист – це не тільки фронт, це і люди, які працюють, люди, які мають бізнес, які сплачують податки. Можна втомитись під ракетами це робити, але люди продовжують це робити. І це все важливо, тому втомитись від цього ми не маємо права. А якщо ми втомимось, в цьому сенсі слова, ми втратимо те, що маємо», – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що кожна людина після робочого дня відчуває втому, однак наступного ранку треба вставати і йти працювати.

«Тому можна собі дозволити втомитись ввечері, але зранку доведеться захищати державу, боротись за неї, якщо ми хочемо її зберегти», – наголосив глава держави.

Коментуючи питання мобілізації, він наголосив, що це, перш за все, питання справедливості. Військові, які з першого дня війни захищають Батьківщину, заслуговують на те, аби їх замінили. Натомість всі інші люди мають знати куди, як на довго їх мобілізують, і мають бути впевнені, що їх навчать та забезпечать всім необхідним.

“Питання мобілізації… перш за все, це питання справедливості. Бо є люди, які з першого дня на війні, і те, що вони не жаліються, це не значить, що не має бути можливості людям їх замінити, їм відпочити. Більше мати можливості тим, хто відвоював всі ці місяці найпотужніші і найскладніші, – я впевнений, що то були найскладніші місяці війни, – вони заслуговують на справедливість, що їх замінять інші. І якщо не вистачає людей, натренованих, професійних, то треба людям військовим дати інструмент у виді мобілізації, щоб вони могли мобілізувати частину суспільства, а потім підготувати – це дуже важливо. Підготувати, не кидати їх на поле бою, в іншому випадку у них буде шансів менше вижити і це неправильно, це зовсім неправильно”, – наголосив Зеленський.

Тому, підкреслив він, треба з цим виважено обходитись – закон про мобілізацію важливий, розумний і справедливий. Тобто для військових це потрібно.

“І не можна просто сказати: «Ну, їм там вистачить їх армії», це просто нечесно і несправедливо. Це перше. А передусім людям дуже важливо сказати куди він іде, що він буде тренований, що у нього буде достатньо всього і на що він розраховує. Він не може йти просто в пітьму, в темряву, просто йти і не знати на скільки він йде тощо. Тобто питань дуже багато. Вся історія про мобілізацію – це, перш за все, питання справедливості”, – підкреслив Президент.

Він переконаний, що справедливо замінити, щоб комусь справедливо відпочити: “Не справедливо обходити, коли хтось за тебе гине або віддає життя, і справедливо, що людина повинна знати куди вона йде, на скільки, на скільки її підготують, хто її підготує – це дуже важливо, все це питання справедливості».