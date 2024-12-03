Зеленський: Китай також має союзницькі відносини з Російською Федерацією у війні проти України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль намагається залучити до війни проти України нових військових союзників. Іран та Північна Корея вже активно співпрацюють із Росією, а Китай має певні союзницькі відносини з РФ у цьому конфлікті.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю Kyodo News.

“Путін не хоче втратити підтримку власного суспільства. Тому, якщо не російське гарматне м’ясо, то буде північнокорейське. Якщо й цього буде замало, він звертатиметься до інших країн. Його завдання – зменшити суспільний тиск, який вже виник у Росії”.

Президент підкреслив, що незадоволення росіян через значні втрати на фронті змушує Путіна шукати ресурси за межами своєї країни. Він також додав, що Кремль потребує більш потужної військової підтримки.

“Іран та Північна Корея вже є його союзниками. А в деяких питаннях, у тому числі передачі технологій та обладнання, я вважаю, що Китай теж має союзницькі відносини з РФ у цій війні”.

