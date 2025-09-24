Зеленський: Китай міг би змусити Москву зупинити вторгнення

На засіданні високого рівня Ради безпеки ООН Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай, від якого зараз повністю залежить Росія, має можливість змусити Кремль зупинити війну проти України.

Про це повідомляє Офіс президента.

“Китай теж тут представлений – могутня країна, від якої зараз повністю залежить Росія. Якби Китай справді хотів припинити цю війну, він міг би змусити Москву зупинити вторгнення. Без Китаю путінська Росія ніщо”, – сказав Зеленський.

Реклама

Реклама

За словами президента, Китай занадто часто мовчить і тримається осторонь замість активних дій заради миру.

Зеленський наголосив, що ключові світові держави – США, Китай, Велика Британія та Франція, які є постійними членами Ради Безпеки ООН, мають діяти рішуче у випадках, коли міжнародне право не здатне забезпечити справедливість і безпеку. Він підкреслив, що Росія втратила будь-який авторитет через війну проти України, і навіть ті країни, які поки що не критикують дії Кремля відкрито, усвідомлюють, що її присутність не несе нічого позитивного.