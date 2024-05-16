Зеленський і Туск обговорили захист газової інфраструктури на заході України

Президент Володимир Зеленський 16 травня провів телефонну розмову з польським прем’єр-міністром Дональдом Туском.

“Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Розказав йому про поїздку до Харкова та ситуацію на місці. Зокрема, про нагальну потребу України в ППО для захисту Харкова й інших регіонів”, – повыдомив Зеленський у соцмережах.

Як зазначив президент, одна із цілей РФ – газова інфраструктура на заході України.

“Успіх Росії там поставить під удар енергетичну безпеку Європи. Ми маємо спільно знайти спосіб, як цьому протидіяти”, – сказав Зеленський.

Також сторони обговорили майбутню безпекову угоду між державами: “Між історичними партнерами вона має бути максимально амбітна”.